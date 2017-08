CLUBNIEUWS. Genk-spits ziet comeback uitgesteld, Bölöni moet het even zonder Wim De Decker doen

Slecht nieuw s voor Racing Genk, waar spits Nikos Karelis zijn langverwachte comeback met een paar weken ziet uitgesteld. Bij Antwerp moet trainer Laszlo Bölöni het even zonder assistent Wim De Decker doen. Al uw clubnieuws van de dag.

KV OOSTENDE

Gisteren trainde KV Oostende een voorlaatste keer in aanloop naar de terugwedstrijd van de derde voorronde in de Europa League tegen Marseille. Ontbraken beiden op training: Zarko Tomasevic en Knowledge Musona. Beide spelers incasseerden een trap op de voet tegen Moeskroen en kregen gisteren verzorging. Vandaag hervatte het duo de training waardoor de wedstrijd van morgen niet in het gedrang komt. Vanderhaeghe kan daarom op een volledig fitte groep rekenen. De aanhangers van Olympique Marseille krijgen donderdagnamiddag een eigen supportersdorp op de Churchillparking. Burgemeester Vande Lanotte benadrukt wel dat deze fans zich ook vrij in het stadscentrum mogen begeven.

KV KORTRIJK

Gisteren werd er twee keer getraind. Nieuwkomer Larry Azouni trainde voor het eerst mee. De Tunesische international is in principe zaterdag tegen Lokeren al speelgerechtigd. Op de Algerijnse international Youcef Attal blijft het nog even wachten. Door de vakantieperiode blijven de perikelen met het visum aanslepen. Net als Lentz, Lallemand, Barbaric en De Smul traint ook Rolland met de B-kern. Voor alle vijf wordt naar een oplossing gezocht

ZULTE WAREGEM

Er is licht aan het einde van de tunnel voor Gertjan De Mets. De verdedigende middenvelder hervatte gisteren de training met de groep. De Mets miste een heel groot deel van de voorbereiding door een vervelende blessure aan de teen. Kingsley Madu (enkel) en Grigoris Kastanos (hamstring) hebben nog enkele weken nodig. Wat Bossut betreft, wordt er eind volgende week een evaluatie gehouden rond zijn blessure aan de buikspieren. Dan wordt beslist of de doelman een operatie moet ondergaan. Bossut trainde gisteren gedeeltelijk met de keeperstrainer.

LOKEREN

Lokeren heeft gisteravond een oefenmatch in en tegen Sint-Niklaas met 1-6 gewonnen. Lokerse doelpuntenmakers van dienst waren: Skulason, Ansah (2x), Luciano Slagveer (2x), en Triest. Onder anderen De Wolf, Monsecour, Ninaj, Skulason, Slagveer en Torres deden extra matchritme op.

W-BEVEREN

Zaterdag aanwezig op de Freethiel: Joachim Van Damme. De middenvelder van Waasland-Beveren zal zijn ex-club KV Mechelen voor het eerst live zien spelen sinds hij er in juni 2016 door zijn dopingschorsing moest vertrekken. In de luwte werkt hij hard verder aan zijn comeback, spelen mag pas vanaf januari. Seck (rug) bleef binnen voor verzorging. Twee mental coaches kwamen langs, die de spelers screenen. Morgen zijn er specifieke trainingen om de spelers individueel bij te trainen.

ANTWERP

Enkel de zieke Randriambololona ontbrak wegens ziekte. Wat betreft de beloften is nog enkel Younes Achter van de partij. T1 Bölöni moest het ook gisteren stellen zonder zijn hoofdassistent Wim De Decker, die de voorbije dagen cursus volgde in het kader van de Pro Licence-opleiding. Vanaf vandaag traint de Great Old achter gesloten deuren om de wedstrijd van zondag voor te bereiden. Het management van Biset en Colpaert houdt alle pistes open. Moeskroen klopte aan voor Biset, voor Colpaert blijft het koffiedik kijken waarheen de centrale verdediger straks zal trekken.

GENK

Nadat hij vorige week moest afhaken op training, onderging Karelis maandag een kijkoperatie. Er bleken geen extra complicaties te zijn opgetreden bij het herstel van zijn kruisbandletsel. De knie werd wel gekuist, verwacht wordt dat de comeback van Karelis met enkele weken verlaat wordt. Uronen kan de intensiteit van zijn individuele trainingen opbouwen. Volgende week wordt beslist wanneer hij weer aanpikt bij de groep. Gisteren bleef ook Schrijvers uit voorzorg aan de kant. Hij ondervond hinder aan de quadriceps, maar pikt vandaag weer aan. Ook Coucke ontbrak met een lichte nekblessure. Vandaag en morgen wordt getraind met gesloten deuren.

KV MECHELEN

Net als vorige week traint KV de ganse week achter gesloten deuren. Voor de verplaatsing naar Beveren kan Ferrera voorlopig rekenen op dezelfde spelers als tegen Standard. Van Cleemput (enkel) blijft out. Gisteren waren de spelers vrij.