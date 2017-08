De Uruguayaanse international Matias Vecino zet zijn carrière verder bij Inter Milaan. De centrale middenvelder plaatste zijn handtekening onder een contract tot 30 juni 2021, zo bevestigen de Nerazzurri woensdag op de clubwebsite.

De 25-jarige Vecino komt over van Fiorentina. Daar groeide hij de voorbije twee seizoenen uit tot een vaste waarde in de centrale as van het elftal. Inter legt voor de dertienvoudige international (1 goal) een transfersom van 24 miljoen euro op tafel.