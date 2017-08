KV Oostende hoopt op snelle goal tegen Marseille: “Dat kan voor twijfels zorgen”

KV Oostende tracht donderdag (20u45) in de terugwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League tegen Olympique Marseille een 4-2 nederlaag op te halen. “De eerste thuismatch in Europa zullen we niet snel vergeten”, zo verklaarde KVO-coach Yves Vanderhaeghe daags voor de wedstrijd in de Versluys Arena.

Oostende hoopt tegen de Zuid-Franse topclub twee keer te scoren en geen enkel doelpunt te slikken, met een trefzekere Valère Germain bij Marseille een uiterst moeilijke opgave. “We moeten zeker eerst scoren”, zei Vanderhaeghe. “Als dat gebeurt, kan dat voor nervositeit en twijfel bij Marseille zorgen. En dan krijgen wij een boost. We geloven er nog in. Mijn spelers hebben er enorm veel zin in. We hebben al tegen alle grote teams in België gewonnen. Op speciale momenten kunnen mijn spelers altijd iets meer.”

“Marseille was in de heenmatch wat verrast door ons spel. We hebben geen team om defensief te spelen, we willen onze offensieve kwaliteiten tonen. Ik weet niet wat het plan is van Rudi Garcia, maar ik vermoed dat hij ook hier met open spel voor de overwinning zal gaan. Of we een andere strategie moeten toepassen om Germain af te stoppen? In ieder geval dienen we een beetje dichter bij hem te staan, zodat hij niet kan trappen. Verder zijn we ook te eerlijk op het veld. Iemand als Dimitri Payet liet zich vijf à zes keer vallen, maar er werden wel overtredingen gefloten. Op dat vlak moeten wij nog stappen zetten.”

“Twaalfde man bepalend”

“We willen onze supporters bedanken voor de fantastische sfeer in Marseille. We hebben hen daar goed gehoord. Hopelijk is dat morgen ook zo”, vervolgde Vanderhaeghe. “Een heksenketel wordt het waarschijnlijk niet, maar onze twaalfde man kan wel van tel zijn op beslissende momenten. In de heenmatch hebben we ook gezien dat bepaalde twijfelachtige fases in het voordeel van Marseille werden gefloten.”

Afgelopen zondag begon de kustploeg met een valse noot aan de Jupiler Pro League. Voor eigen publiek liet KVO zich verrassen door Excel Moeskroen (0-1). “Als je Europees speelt, moet je ook de competitiematchen serieus aanpakken. We hebben onze competitiestart gemist, ik verwacht morgen dan ook een reactie. Dinsdag zag ik toch meer gedrevenheid op training, al heb ik wel het gevoel dat ik al wat ik vorig jaar heb gezegd nog eens moet herhalen. Dat vind ik wel spijtig”, besloot Vanderhaeghe.

Aanvoerder Sébastien Siani, vorige week maker van het eerste Europese doelpunt voor KVO, rekent op een gedreven Oostende na de wanprestatie van zondag. “We hebben Moeskroen wat onderschat. Jammer genoeg verloren we voor eigen publiek, en dat op een bedenkelijke manier”, aldus de verdedigende middenvelder, zondag geschorst voor de competitiewedstrijd bij Anderlecht. “Het belangrijkste is dat de hele ploeg morgen op niveau is. We willen de fouten rechtzetten die we in de heenmatch gemaakt hebben, toen hebben we doelpunten in geschenkverpakking uitgedeeld. Ook moeten we intelligenter zijn op bepaalde fases.”