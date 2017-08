Britse royals moeten altijd een extra outfit inpakken, de reden is heel triest

De Britse royals hebben een garderobe om U tegen te zeggen maar telkens ze op reis gaan, moeten ze ook een outfit meenemen die ze niet zo graag inpakken. Het gaat om zwarte kleren, die ze kunnen aantrekken als er een familielid komt te sterven terwijl ze in het buitenland verblijven. Dat meldt de krant The Sun.

Het is reeds voorgevallen dat een lod van de koninklijke familie geen passende outfit mee had toen een familielid stierf. Koningin Elizabeth moest in 1952 afscheid nemen van haar vader King George VI. Op het moment van zijn dood was ze in Kenia en had ze geen passende outfit bij om in te rouwen en zich aan het volk te tonen.

Foto: Photo News

Toen is er een zwarte jurk geleverd in het vliegtuig waarin de koningin zich bevond. De Queen kleedde zich om in de lucht en droeg de gepaste outfit toen ze landde in Londen. Dit moment in de geschiedenis van het Britse koningshuis is in beeld gebracht in The Crown, een historische dramaserie op Netflix over de regeerperiode van de koningin.