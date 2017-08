Ryanair heeft bijzonder record te vieren

Ryanair heeft afgelopen maand zijn miljardste passagier vervoerd. Naar eigen zeggen is de Ierse prijsvechter de eerste Europese luchtvaartmaatschappij die deze mijlpaal heeft bereikt.

Juli was sowieso een recordmaand voor het bedrijf. Toestellen van de budgetvlieger brachten in totaal 12,6 miljoen mensen van A naar B, blijkt uit woensdag gepubliceerde trafiekcijfers. Dat is 11 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar en volgens Ryanair eveneens een Europees maandrecord.

Ryanair bestaat pas sinds 1985, maar groeide de jongste jaren stevig met korteafstandsvluchten binnen Europa. Enkel gemeten in passagiersaantallen is het inmiddels een van de grootste luchtvaartmaatschappijen ter wereld.