Messi bevestigt vertrek Neymar en neemt afscheid met klassevolle video

Het lijkt slechts een kwestie van tijd vooraleer de monstertransfer van Neymar naar PSG rond raakt. Neymar trainde woensdagmorgen al niet mee met Barcelona en nam afscheid van zijn ploegmaats. Messi bevestigde op Instagram dat Neymar Barcelona verlaat met een klassevolle video. Zijn vertrek betekent natuurlijk ook het einde van het gouden trio MSN (Messi - Suarez - Neymar)...

“Het was een privilege om al die jaren de kleedkamer te delen, mijn vriend. Ik wens je veel succes in deze fase van jouw leven. We zien elkaar in de toekomst terug”, zo klonk de boodschap van Lionel Messi op Instagram. Messi en Neymar zaten in die twee jaar naast elkaar in de kleedkamer en wonnen samen twee titels, de Champions League in 2015 en tweemaal de Copa del Rey.

Het is dé transfersaga van deze zomer, die dus bijna ten eind komt. Dat PSG Neymar wilde binnenhalen, was al langer geweten. Het moest daarvoor wel héél diep in de buidel tasten, want de afkoopclausule van Neymar bedraagt 222 miljoen euro. Daarom leek de monstertransfer altijd een utopie, maar voor het steenrijke PSG — in handen van Qatarese sjeiks — bleek niets onmogelijk...

Toch rijzen er heel wat vragen over de transfer, en waarschuwde Yves Leterme, die toeziet op de Financial Fair Play, dat PSG geen achterpoortjes mag gebruiken voor de transfer.