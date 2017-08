Vanaf nu kan je je pakjes ook ’s avonds laten leveren door bol.com (en binnenkort misschien zelfs de dag zelf!)

Goed nieuws voor mensen die van 9 to 5 gaan werken en dus nooit thuis zijn als de pakjesdienst langs komt: Bol.com start nu ook in België met avondlevering. Voorlopig enkel op dinsdag en donderdag in de regio’s Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Brussel. “Maar daar stopt het niet. We willen in de toekomst ook graag net als in Nederland zondagsbezorging en de optie ‘Vandaag bezorgd’ aanbieden,” laat Marjolein Verkerk, woordvoerster bij Bol.com weten aan Nieuwsblad.be.

“We hebben er bewust voor gekozen om te starten in de regio’s Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Brussel, zodat we eerst ervaring kunnen opdoen en dan kunnen uitbreiden. Zo’n driekwart van de orders bij bol.com komt namelijk uit deze gebieden. De verwachting is dat we op korte termijn uitbreiden naar 85% zodat we alle grote Vlaamse steden dekken,” aldus Verkerk van Bol.com

Dinsdag en donderdag van 18u tot 22u

Op dit moment kan je enkel op dinsdag- en donderdagavond je pakjes ’s avonds laten leveren tussen 18u en 22u. Je betaalt hiervoor een surplus van € 2,49. Tenzij je lid bent van het bezorgabonnement ‘Select’ (€ 9,99/jaar), dan vallen alle verzendkosten voor het hele jaar weg.

“Maar uiteraard hebben we ook de ambitie om uit te breiden naar 5 dagen avondbezorging, net zoals in Nederland.”

Geldig op het hele aanbod van bol.com?

“Avondlevering geldt enkel voor het ‘Select’-assortiment. Dit zijn de 300.000 meest bestelde artikelen bij bol.com, te herkennen aan het ‘Select’-label. Hiermee wordt 80-85% van het totaal aantal bestellingen gedekt. Tot dit assortiment behoren ook de artikelen van Belgische en Nederlandse winkeliers die via bol.com verkopen. Het aantal artikelen met een ‘Select’-label zal in de komende jaren nog verder worden uitgebreid, naar verwachting tot zo’n 1 miljoen artikelen.”

‘Vandaag Bezorgd’ en zondagsbezorging

In Nederland is het momenteel bovendien al mogelijk om ook op zondag je pakje thuis bezorgd te krijgen. Ook kan je een item dat je op werkdagen voor 12u ’s middags bestelt al ’s avonds in huis hebben. “Dat zouden we in de toekomst uiteraard ook graag aan Belgische klanten aanbieden,” aldus Verkerk. “In Antwerpen is er wel al de dienst ‘Vandaag Ophalen’: als je voor 12u iets besteld op werkdagen, kan je je pakje vanaf 17u ophalen bij een bol.com-afhaalpunt bij Albert Heijn.”