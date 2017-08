Studente op zoek naar een kot kreeg er gratis een aangeboden, maar er zat een heel ongepast addertje onder het gras

De 19-jarige Erin had via sociale media een oproep gedaan om een studentenkot te vinden in Parijs. De rechtenstudente gaat daar volgend semester studeren en de zoektocht naar een kamer verloopt niet al te vlot. Toen ze er plots eentje gratis aangeboden kreeg, was ze dus blij verrast. Tot ze de voorwaarden hoorde...

De Schotse Erin Clark wist niet wat ze hoorde toen ze de voorwaarden voor haar ‘gratis’ kamer in Parijs te lezen kreeg. Op 22 augustus begint het nieuwe academiejaar al voor de Schotse die tijdelijk in Parijs gaat studeren, dus de tijd begint stilaan te dringen.

In de studio die een zekere Francisco haar te bieden had, zal ze alvast niet verblijven. Op Twitter deelde ze de berichten die ze van de man kreeg. Het begon onschuldig genoeg met een kennismaking en een omschrijving van de kamer. Toen ze hem vroeg of hij er ook zou wonen, kwam de aap echter uit de mouw:

“Ik ga er ook wonen. Ja, ik heb foto’s. Maar ik zal je eerst de voorwaarden uitleggen: Ik ben onderdanig en heb een voetenfetish, dus het zou gratis zijn wat geld betreft, maar ik vraag je om twee diensten: soms je voeten likken en, ik draag een kuisheidsgordel, je mag de sleutel van de gordel dragen in een armband. Ik ben dus niet op zoek naar seks, ik heb die gordel. Zou je daarin geïnteresseerd zijn? Zijn de voorwaarden oké voor jou?”

Flat hunting in Paris is going really well thanks for asking! X pic.twitter.com/9r6zX4aAue — Erin Clark (@ezzaceeybyb) July 26, 2017

De man ging nog verder en stuurde het meisje zelfs foto’s van de kuisheidsgordel. Erin, niet van plan om in te gaan op het voorstel, postte de conversatie op Twitter met de gevleugelde woorden: “De huizenjacht in Parijs gaat heel vlot, lief dat je het vraagt.”

Sent me a photo of this cb 3000, literally sounds like a broom out of Harry Potter pic.twitter.com/goZmWgDB91 — Erin Clark (@ezzaceeybyb) July 27, 2017

Later reageerde ze nog op die tweet met de mededeling dat het aanbod op haar stapeltje “de les begint binnen twee dagen en ik ben dakloos” terechtkomt. “Ik dacht dat het zo goed uitkwam en dat het bijna te mooi was om waar te zijn”, vertelde ze The Sun. “Ik had mijn moeder verteld dat ik eindelijk iets gevonden had en dan kreeg ik het voetenbericht en moest ik haar vertellen dat het een ‘slechte ligging had en niet geschikt was’.”

Over het bewaren van de sleutel van de kuisheidsgordel van de man had ze ook nog enkele woorden: “Ik ben de sleutels van mijn appartement al vier keer kwijtgeraakt sinds september Francisco, mij wil je niet.”