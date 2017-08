Fotograaf filmt hoe groep chimpansees alfamannetje onttronen, en dat gaat er erg gewelddadig aan toe

Het zou zomaar een scène kunnen zijn die recht uit de film ‘Planet of the Apes’ afkomstig is. Een fotograaf kon in Magale Mountains National Park in Tanzania filmen hoe een groep chimpansees een alfamannetje aanvielen. Het schouwspel ging er bijzonder agressief aan toe.

Het alfamannetje kon zich nauwelijks staande houden tegen de bende chimpansees. Het woeste vijftal omsingelde hun leider, duwden hem tegen de grond en vielen hem aan met takken. Ook toen hij zich nog probeerde te verschuilen tegen een rots, had hij geen schijn van kans. Uiteindelijk lieten ze de leider bebloed achter op de grond. Of de aap ook stierf aan zijn verwondingen, is niet meteen duidelijk.

Er zijn verschillende redenen waarom chimpansees zo’n brutaal gedrag vertonen. Door het onttronen van hun leider zouden ze onder meer zelf keuzes kunnen maken over hun voedsel en de vrouwtjes. Daarnaast delen chimpansees zich op in verschillende bendes die elkaars territorium aanvallen. Daarbij is het geen uitzondering dat verminkte lichamen voor dood worden achtergelaten.

Ontbossing

Anderen hebben echter een andere theorie voor het gewelddadige vertoon. Volgens sommigen zou ook de menselijke impact op hun natuurlijke habitat een effect hebben op hun levenswijze. De dieren moeten immers door bijvoorbeeld ontbossing steeds dichter bij elkaar leven.

Het was de Duitse natuurfotograaf Konrad Wothe die de straffe beelden met zijn camera kon vastleggen. “Mijn hoofddoel is om dieren in hun natuurlijke habitat vast te leggen en daardoor hun typische gedragingen te ontdekken”, vertelde hij. “Ik hou van de natuur, reizen en de creativiteit die vereist is om achter een camera te staan.”