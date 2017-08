Armand De Decker gaat pensioen van burgemeester cumuleren met inkomen als gedeputeerde: “Gebrek aan fatsoen”

Ukkel - Afscheidnemend MR-burgemeester in Ukkel Armand De Decker gaat het pensioen van burgemeester cumuleren met het inkomen dat hij als Brussels parlementslid zal krijgen. Dat valt in slechte aarde bij de eerste schepen in Ukkel, zijn partijgenoot Marc Cools.

Armand De Decker diende midden juni zijn ontslag in als burgemeester van Ukkel. De MR-politicus kwam in opspraak tijdens de Kazachgate-affaire en zijn positie was daarom onhoudbaar geworden. Zijn partijgenoot en eerste schepen Marc Cools is waarnemend burgemeester tot de opvolger van De Decker is aangeduid.

Tijdens die zoektocht naar een opvolger ziet De Decker af van zijn compensatie als burgemeester, heeft hij zelf al eerder gezegd. Maar Cools haalt graag aan wat er nu komt voor de afscheidnemende burgemeester. Hij gaat het pensioen van een burgemeester cumuleren met zijn inkomen als Brussels parlementslid - dat laatste alleen al is goed voor 10.000 euro bruto per maand - en dat vindt de waarnemend burgemeester te ver gaan, laat hij op Facebook weten.

“Het is legaal wat hij doet”, schrijft Cools, “om na je 65ste een pensioen te combineren met andere inkomsten. Maar fatsoenlijk is het niet. Zeker als je weet dat zijn vrouw ook dat inkomen van gedeputeerde krijgt en ze allebei nog anderen betaalde mandaten hebben.”