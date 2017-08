Kompany boos op schoenensponsor Adidas

Nog maar sinds begin vorig seizoen speelt Kompany opnieuw met Adidas aan zijn voeten. Voordien was hij het uithangbord van het Amerikaanse New Balance, een nieuwe speler op voetbalschoenenmarkt. Kompany gaf afgelopen jaar aan dat hij met schoenen wou spelen waarin hij zich goed voelde. Door de talrijke blessures kwamen lucratieve sponsordeals op de tweede plaats.

Op het einde van het seizoen 2016-2017 kon Kompany eindelijk langdurig blessurevrij blijven en dat met de Adidas Ace schoenen aan zijn voeten. De Rode Duivel liet op Twitter blijken dat hij niet blij is dat Adidas stopt met de productie van de Ace. De Duitse schoenenproducent zal wellicht niet kunnen lachen met de kritiek van Kompany.

“Een vervelende situatie”, schreef de Rode Duivel, “Goede schoenen voor verdedigers worden gestopt door adidas. Verander een goed product niet. Blijf ze maken.”

Annoying situation. Great defenders' boot being discontinued by @adidas . Don't change good product. Keep them coming. pic.twitter.com/OmrfIwKbL5