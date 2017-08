Lucescu volgt ontslagen Terim op als bondscoach van Turkije

Mircea Lucescu is de nieuwe bondscoach van Turkije. De Turkse voetbalbond stelde de 72-jarige Roemeen woensdag aan als opvolger van de onlangs vertrokken Fatih Terim. Lucescu werkte in Turkije eerder bij Galatasaray en Besiktas. Zijn laatste club was Zenit Sint-Petersburg in Rusland. Lucescu is echter vooral bekend van zijn lange en succesvolle periode bij het Oekraïense Shakhtar Donetsk.

Fatih Terim stapte onlangs “in onderling overleg” met de Turkse bond op als bondscoach,nadat hij betrokken was geweest bij een opstootje in een restaurant. De Turkse bond vond dat hij daarmee voor imagoschade voor het voetbal had gezorgd.

Turkije staat momenteel op de derde plaats in groep I in de kwalificaties voor het WK 2018 in Rusland. Na zes speeldagen volgt het op twee punten van het leidersduo Kroatië en IJsland. Er zijn nog vier wedstrijden te spelen. Enkel de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de eindronde in Rusland, de tweede speelt barrages.