Acteur Guy Van Sande klust bij op de markt

Mortsel - Guy Van Sande , de 54-jarige acteur die tien jaar lang agent Tom Segers speelde in de VTM-reeks 'Zone Stad', klust bij als verkoper. Gisteren werd hij gesignaleerd op de markt van Mortsel.

Van Sande werkte op een stand van Smart Services Network, een dochteronderneming van ­telecomgigant Orange die particulieren en kleine bedrijven via verkopers helpt om te besparen op hun telecom- en energie­factuur. Guy Van Sande zegt dat hij zelf moest besparen omdat hij “het absolute minimum aan stempelgeld” ontving.

De acteur kwam vorig jaar in opspraak in een zaak rond kinderporno, al loopt dat onderzoek nog. Sinds die zaak komt Van Sande, die ook fotograaf is, nog amper aan de bak. Hij geeft toe dat het een ­grote stap was om opnieuw onder de mensen te komen, maar dat negatieve reacties voorlopig uitblijven.