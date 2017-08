Bayern moet James Rodriguez en Thiago Alcantara missen in Supercup tegen Dortmund

Bayern-aanvaller James Rodriguez is meerdere weken uit met een dijblessure die hij opliep tegen Liverpool in de Audi Cup. Hij mist zo de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund zaterdag. Ook Thiago Alcantara moet de wedstrijd missen met een buikspierblessure. Dat bevestigt Bayern München woensdag.

Woensdagavond verloor Bayern nog de kleine finale op de Audi Cup tegen het Napoli van Dries Mertens (0-2). In de aanloop naar die wedstrijd communiceerde de Duitse kampioen over de blessures van Alcantara en aanwinst Rodriguez. Na onderzoek blijken beiden out voor de Supercup van aanstaande zaterdag.

Ook David Alaba viel uit tegen Liverpool, maar hij kan donderdag de training hervatten. Van Franck Ribéry en Arjen Robben bleek eerder al dat ze niet tijdig fit zouden zijn voor de Supercup.