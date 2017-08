CHAMPIONS LEAGUE. Igor De Camargo schiet APOEL Nicosia naar de volgende ronde

Igor De Camargo scoorde ook vorig jaar in Europa Foto: Photo News

Igor De Camargo heeft zich woensdag met APOEL Nicosia geplaatst voor de Play-offs van de Champions League . APOEL won na verlengingen met 4-0 tegen het Roemeense Vitorul Constanta. De Camargo stond 120 minuten op het veld en maakte het derde doelpunt.

Dieumerci Mbokani, ex-Anderlecht en Standard, verloor met Dynamo Kiev met 2-0 bij Young Boys Bern. Dankzij een doelpunt in de laatste minuut van Lotomba maakten de Zwitsers een 3-1 achterstand uit de heenwedstrijd goed.

FC Kopenhagen, dat vorig jaar Club Brugge twee keer klopte in de groepsfase, mag naar de laatste voorronde. Het won thuis met 4-1 van Vardar Skopje. Vorige week was het in Skopje ook al 0-1 gaan winnen.

Viktoria Plzen kreeg een 1-4 nederlaag aangesmeerd door Steaua Boekarest, na een veelbelovende 2-2 vorige week. De Tsjechen kregen acht gele en één rode kaart in een geanimeerde wedstrijd.

Het Bulgaarse Loedogorets won met 3-1 tegen Hapoel Beer Sheva. Mohammad Ghadir, ex-Lokeren en Waasland-Beveren, maakte de eerredder voor Beer Sheva.

De IJslanders van FH Hafnarfjordur zijn uitgeschakeld. FK verloor thuis met 0-1 van Maribor, met ex-Gent-verdediger Marko Suler, nadat het vorige week ook al met 1-0 onderuit ging in Slovenië.

Uitslagen derde voorronde Champions League:

Sheriff Tiraspol - Qarabag Agdam 1-2

CSKA Moskou - AEK Athene 1-0

BATE Borisov - Slavia Praag 2-1

APOEL Nicosia - Vitorul Constanta 4-0

Basaksehir - Club Brugge 2-0

FC Kopenhagen - FK Vardar 4-1

Young Boys Bern - Dynamo Kiev 2-0

Viktoria Plzn - Steaua Boekarest 1-4

Loedogorets - Hapoel Beer Sheva 3-1

FH Hafnarfjordur - NK Maribor 0-0