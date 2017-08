Vanhaezebrouck heeft plan klaar voor terugwedstrijd tegen Altach

Een dag voor de terugwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League stonden Hein Vanhaezebrouck en aanvoerder Nana Asare de pers te woord. “Scoren en de boel dichthouden. We moeten minstens één keer scoren en anders liggen we eruit”, was Vanhaezebrouck duidelijk.

“We zijn hier met een vrij omvangrijke groep, ook de mensen die niet zullen spelen zijn erbij zodat ze alles eens meemaken en die Europese ervaring kunnen meenemen voor de toekomst”, opende Vanhaezebrouck. “Het is uiteraard een wedstrijd met heel veel belang voor ons. We hebben thuis nagelaten een betere uitgangspositie af te dwingen, dus we zullen het hier goed moeten doen om de kwalificatie te forceren. We zijn er ons van bewust dat dat niet simpel zal zijn, Altach heeft al getoond dat ze een resultaat kunnen neerzetten en voor hun thuispubliek zullen ze willen tonen dat ze een ronde willen verder gaan. Maar dat willen wij ook. En indien we nu efficiënter zullen zijn dan in de thuismatch, dan ben ik ervan overtuigd dat we ons zullen plaatsen. We hebben in Gent in elk geval genoeg kansen afgedwongen.”

De defensie blijft het Gentse zorgenkind, ook dit seizoen. Zondag gingen de Buffalo’s nog met 3-2 onderuit bij STVV. “We hebben natuurlijk gesproken over de drie tegengoals op Sint-Truiden, maar je moet ook de omstandigheden inschatten”, vervolgde Vanhaezebrouck. “Vorig seizoen in play-off I hebben we getoond dat we de boel achteraan gesloten kunnen houden. Maar tijdens deze voorbereiding hebben we vaak gewisseld achteraan. Een defensieve organisatie vraagt de nodige tijd en matchen. Zo raak je op elkaar ingespeeld. Dat is ook de uitdaging nu, om die stappen terug te zetten en de fouten eruit te halen.”

Foto: BELGA

Kapitein Nana Asare miste een groot deel van die voorbereiding door blessureleed. Zijn hoogste niveau haalt hij naar eigen zeggen op dit moment nog niet. “Momenteel is het nog een ‘work in progress’“, legde Asare uit. “Ik probeer elke dag stap voor stap te herstellen en mijn oude niveau te behalen. Maar voor de wedstrijd van donderdag is iedereen meer dan klaar. We weten dat er een reactie nodig is na onze laatste 2 wedstrijden. Dat zijn zaken waar we als ploeg goed mee moeten en kunnen omspringen. Europees voetbal is heel belangrijk voor ons. De ervaring die we hebben door onze vorige Europese campagnes kan een troef zijn. Maar het klopt dat de ploeg heel erg teleurgesteld zou zijn, moesten we de groepsfase niet halen.”