Het belang van Davy De fauw bij Essevee

Twee goals in twee matchen. Davy De fauw is als een raket gestart aan het nieuwe seizoen. De rechtsachter(36) is niet meer van de jongsten, maar hij blijft van zeer groot belang binnen Essevee. De aanvoerder heeft scorend vermogen, is amper geblesseerd en bovenal: hij heeft ervaring zat om de jonge spelersgroep te sturen. Jochen Coorevits