Gent - Het is voor AA Gent menens in Innsbruck. De Buffalo’s moeten in een prachtig alpenlandschap de poort naar de Europa League play-offs openbeuken. “Ik wil niet uitgaan van een doemscenario”, behoudt voorzitter Ivan De Witte het vertrouwen in zijn spelersgroep.

De Gentse voorzitter is een optimistisch man, maar blijft daags voor de cruciale return in Oostenrijk niet blind voor de realiteit. “Ik zit hier met een gemengd gevoel, want er zit toch wat zand ...