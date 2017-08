Joseph Akpala moet KVO voorbij Marseille helpen: “Zelfs ik zat vanop de bank te genieten van Dimata”

Wie herinnert zich de pegel van Akpala met Club Brugge op Toulouse in 2009 in de Europa League? ‘Jos’ lijkt al een eeuwigheid mee te draaien, maar is nog maar steeds 30. Tegen Marseille moet hij helpen het onmogelijke te verwezenlijken: doorstoten. Na een jaar met weinig speeltijd is hij dit seizoen opnieuw de leider in de aanvalslinie. “Ik geef toe: Dimata was gewoon beter.” Junior Verbeeke