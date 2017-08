Ook de Romeinen hadden hun Neymar

O tempora, o mores! Zijn we zot geworden, ­zoveel geld voor een voetballer? Niet zoveel zotter dan de Romeinen uit de tijd van de gladiatoren. Immers, zij hadden ook al hun vedetten die vele malen meer verdienden dan hun collega’s met iets minder sterallure.

“Anders dan veel mensen denken, waren veel gladiatoren veeleer profs die vaak meer dan honderd wedstrijden afwerkten en dus niet zomaar in de pan gehakt werden”, weet econoom Geert Noels. “Sommigen bereikten een sterren­status die vergelijkbaar is met een voetballer van nu. De besten werden onmetelijk rijk en kregen hele landerijen toebedeeld.”

Hét voorbeeld van zo’n Romeinse vedette is Diocles. Van zijn 18de tot zijn 42ste goed voor 1.462 overwinningen in het wagenrennen. Het leverde hem 35.863.120 sestertiën aan prijzengeld op, ver boven het minimaal ­be­nodigde jaarinkomen van 125 sester­tiën. “Omgerekend naar vandaag geeft dat een jaarloon voor Diocles van 228 miljoen euro in zijn topperiode.”