Vrouw ontdekt vreselijke filmpjes van zichzelf op de gsm van haar man. Nu vliegt hij voor negen jaar in de cel

De rechtbank van het Newcastle Crown Court heeft een celstraf van negen jaar gegeven aan een Britse dertiger. Tijdens de rechtszaak vertelde diens vrouw hoe ze vreselijke filmpjes van zichzelf ontdekte op de gsm van haar man, waarin ze verkracht werd door hem. Zelf had de vrouw niets gemerkt, omdat ze aan het slapen was.

De man was zijn gsm vergeten, toen hij naar zijn werk vertrok. Zijn vrouw keek even of er iemand gebeld had, toen ze de app Video Locker zag staan. Ze was benieuwd wat dat was en waarom haar echtgenoot zijn gsm zo vaak versleutelde. Daarom besloot ze om een kijkje te nemen. Maar wat ze daar zag, maakte haar misselijk.

Vertrouwen misbruikt

Op de beelden zag ze zichzelf liggen, slapend in bed. Maar haar man die was op hetzelfde moment seksuele handelingen met haar aan het uitvoeren. Geregeld zoomde hij tijdens de opnames in, om de details van de acties nog duidelijker in beeld te krijgen. De filmpjes van dertig seconden à twee minuten bewaarde hij nauwgezet in een mapje.

Het bleef niet bij één keer. Tussen september 2016 en maart van dit jaar misbruikte hij haar geregeld. Terwijl zij van niets wist. “Ik had nooit gedacht dat hij hiertoe in staat was”, zei het slachtoffer in de rechtbank. “Hij heeft mij helemaal voor de gek gehouden. Hierdoor stel ik alles wat wij ooit samen hebben gehad en meegemaakt in vraag. Ik wil hem nooit meer zien.” De opnames werden op haar vraag vernietigd.

Toen de vrouw alles gezien had, was ze enorm gechoqueerd. Ze nam meteen contact op met haar man op zijn werk en zei maar één zin. “Ik heb juist naar video’s gekeken waarop je mij verkrachtte.” Toen legde ze de telefoon neer. Haar echtgenoot zou niet meer naar huis terugkeren. In de plaats daarvan ging hij rechtstreeks naar de politie en zei: “Ik heb seks gehad met mijn vrouw. Ze wou dat toen niet. Ze is er achter gekomen en heeft video’s gezien. Ik denk dat ik beter hier blijf.”

“Dit deed je puur voor je eigen seksuele genot. Je zag en gebruikte haar als een object, om je eigen fantasieën op te kunnen botvieren. Zonder ook maar een beetje rekening te houden met haar wensen of gevoelens”, oordeelde de rechter. “Daarnaast maakte je ook nog eens misbruik van het feit dat ze gedronken had en van weinig dingen wakker werd. Je hebt haar vertrouwen misbruikt.”

Omgeving is verbaasd: “Geweldige man”

De dertiger had nog geen strafblad. Zijn familie en vrienden vonden hem een geweldige man en hij werd erg gewaardeerd door zijn omgeving. Bovendien had de man enorm veel spijt van wat hij gedaan had. “De dader geeft aan dat hij wil veranderen. Hij beseft dat hij heel veel schade heeft aangericht en wil er alles aan doen om opnieuw een normaal leven te kunnen leiden”, zei de rechter nog. “Na de lange celstraf die hij hier vandaag zal krijgen, weliswaar.”

De man moet nu voor negen jaar in de cel. Hij is drie keer schuldig bevonden aan verkrachting, één keer aan aanranding met penetratie, één keer aan een poging tot verkrachting en één keer aan aanranding. Hij zal levenslang geregistreerd staan op de lijst van daders van seksmisdrijven.