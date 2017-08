Club Brugge-fans roepen nu al om ontslag Leko, Degryse en Boskamp snoeihard na Europese nederlaag

Het mocht niet zijn voor Club Brugge in de terugwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League. Blauw-zwart ging met 2-0 onderuit op het veld van Basaksehir en kon zo de 3-3 uit de heenmatch niet rechtzetten. Geen kampioenenbal dus voor Ivan Leko en zijn spelers, wel mogelijk de Europa League als ze de vierde voorronde overleven. Na de nederlaag in Turkije klonk er echter heel wat kritiek.

"Het was slecht wat Club Brugge liet zien". zei Johan Boskamp in de studio van Q2. "Ik vraag mij af of Leko wel met dit systeem moet aantreden in Europa. Je moet je wel plaatsen voor Europa en dan moet je het misschien anders aanpakken."

"Dit Club Brugge heeft niets te zoeken in de Champions League", vulde Marc Degryse aan. "Club heeft nog tijd nodig en is nog niet klaar voor dit soort wedstrijden."



Ondertussen uitten heel wat Club-fans hun frustraties ten aanzien van hun trainer op Twitter:

Met alle respect maar Leko is niet wat we zoeken als nieuwe trainer.. Wat doet een Touba op het veld? #lekobuiten #dioncools @ClubBrugge — Baptiste (@BaptisteSoenen) 2 augustus 2017

Toptrainers kunnen hun systeem veranderen tijdens de wedstrijd. Dat kan leko niet. Leko is geen toptrainer. Leko is een staarttrainer. — Philip Verhegghe (@PVerhegghe) 2 augustus 2017

Leko, wat zie je aant forceren ??? — jarne derie (@jarnederie) 2 augustus 2017

Zijn er mensen die nog een wedstrijd nodig hebben om in te zien hoe beperkt Mechele is ? Zegt meteen ook veel over Leko ! #BasClu — Peter Debrouwer (@Delbrowski) 2 augustus 2017

Leko wil dominant voetbal.Tegen sterke ploegen kom je een mannetje te kort op 't middenveld & kan je niet dominant zijn. #clubbrugge #basclu — Nico Vanhaelen (@NVanhael) 2 augustus 2017

Leko vriend, u systeem ga je mij toch eens moeten uitleggen ze? Wilde nie winnen of? #BasClu — TS (@TimothyStaelens) 2 augustus 2017

Leko zal zijn koffers mogen voorbereiden #BasClu #Q2 — Olivier Defranne (@OlivierDefranne) 2 augustus 2017

ik denk dat Leko toch wat te weinig ervaring heeft voor Club #basclu — Carine Dalle (@brilletjesmadam) 2 augustus 2017

Al waren er ook steunbetuigingen voor Leko:

De kritiek op Leko is te vroeg en onterecht. De ploeg is gewoon te licht op dit niveau. Klein beetje geduld. #BasClu — Jonas Schoonbaert (@El_Jonassy) 2 augustus 2017

Stop. Met neuten. Op Leko. Na 3 matchen. #kthxbaikes #BasClu — Kung Fu Kenny (@Nonunsenses) 2 augustus 2017

Dat ligt toch niet aan Leko....Ge kunt maar roeien met de riemen die je hebt... #basclu — Liliane Verlinde (@Liliane_fcb) 2 augustus 2017