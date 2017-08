ANALYSE. Ludo Vandewalle: "Met dit spel haalt Club de groepsfase van de Europa League niet"

Een aanfluiting van een wedstrijd was het. Geen enkel moment maakte Club Brugge aanspraak op kwalificatie voor de volgende ronde. Te groen, te weinig maturiteit. En erger: geen wedstrijdmentaliteit. Blauw-zwart heeft nog een hele weg af te leggen. Hopelijk doen Oostende en AA Gent vanavond beter.

Club Brugge en Europa, het is al bijna twee jaar geen grote liefde meer. Een slappe groepsfase in de Europa League (5 op 18) twee jaar geleden. Een dramatische groepsfase in de Champions League (0 op ...