Na de stunt tegen Gent: STVV een eerste keer gewikt en gewogen

Hoerastemming in het STVV-kamp. Terecht. De start van het nieuwe seizoen mocht gezien worden met de driepunter tegen de Buffalo’s . We zagen al tal van pluspunten in het new look STVV van Bartolomé Márquez, maar worden de hiaten in de kern over het hoofd gezien door de euforie? Een overzicht.

Voor het eerst sinds mensenheugenis heeft STVV echt weer waardevolle spitsen. Gueye en Vetokele toonden zich meteen tegen AA Gent, Mitrovic en co. hadden er de handen mee vol. Gueye woog en dreigde, Vetokele ...