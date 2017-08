Dino Arslanagic, de nieuwe patron van de Antwerp-verdediging: “Naar het WK? Het zal bij Antwerp blijven, vrees ik”

Dat Antwerp tegen Anderlecht de nul kon houden, had veel te maken met de aanwezigheid van Dino Arslanagic. De 24-jarige in België geboren verdediger met de dubbele nationaliteit – moeder is Belgische, vader Bosniër – had nochtans slechts enkele uren training bij de Great Old achter de kiezen: “Maar de verstandhouding zat meteen goed, waardoor we ook meteen een punt pakten."

Je speelde in de nationale jeugdselecties, maar Rode Duivel ben je nooit geworden.

“Zo gaat dat in het voetbal. Toen ik op een kantelmoment kwam, liep het net wat minder, dus echt doorbreken als ...