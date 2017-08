REACTIES. Lior Refaelov: “We misten grinta. Onbegrijpelijk eigenlijk”

Lior Refaelov, van wie zoveel werd verwacht maar die aan de rust moest plaatsmaken, toonde zich na de match danig ongelukkig over de prestatie van het hele team. “Basaksehir was echt twee of drie klassen te sterk. Maar dat neemt niet weg dat we veel beter hadden moeten doen. En dan bedoel ik: met veel meer fighting spirit aan de match beginnen. Ik miste echt grinta. Zelfs toen het al 2-0 stond, toonden de Turken nog meer vechtlust. Onbegrijpelijk eigenlijk, hoe we niet konden terugvechten.”

Hij vond de kwalificatie van de Turken dan ook oververdiend. “Dat is zeker. Maar wij kunnen echt beter. Al moeten we dan wel een stuk agressiever spelen.” Dat de tegengoals er alweer vielen na defensieve fouten, daar wilde Refaelov niet op ingaan. “Ik stond te ver om dat te beoordelen. Maar ik vind dat de hele ploeg in de fout ging door zo laks te spelen.”

Club komt nu onder druk, het is in de play-offs van de Europa League al van moeten. “Dan is die druk er maar”, aldus de Israëli. “Europese matchen zijn van ontzettend belang voor deze club. We móéten dus doorgaan, ik wil met een ander scenario geen rekening houden.”

Mannaert: “We moeten beter kunnen dan dit”

De Champions League is te hoog gegrepen voor Club Brugge, maar na de terechte uitschakeling vindt Vincent Mannaert dat kwalificatie voor de Europa League meer dan ooit een must is. “In augustus mag het in Europa niet eindigen voor Club: dat is absoluut zo”, zegt de Brugse CEO. “Over twee matchen gaat Basaksehir verdiend door. We waren al wat pessimistisch bij de loting, toen we een ploeg tegenover ons kregen die Fenerbahçe en Galatasaray achter zich had gelaten. Terwijl wij een nieuwe coach, nieuwe spelers en een nieuwe manier van voetballen geïmplementeerd moesten krijgen. Zij waren beter, maar het is duidelijk dat we beter moeten kunnen dan dit.”

Welke invloed heeft deze uitschakeling nu op het transferbeleid van Club Brugge de komende maand? “We blijven bij ons plan”, aldus Mannaert. “We willen nog minstens één gerichte versterking doen, wanneer José Izquierdo eerstdaags zal vertrekken. Er is ook interesse voor Stefano Denswil en Bjorn Engels, daarop zullen we misschien nog moeten anticiperen.”

Denswil: “Soms moet je gewoon lef tonen”

Stefano Denswil was diep teleurgesteld na de CL-uitschakeling van Club Brugge. In wat misschien zijn laatste Europese wedstrijd voor blauw-zwart was, kon de Nederlander de 2-0-nederlaag niet verhinderen. Bij het eerste tegendoelpunt verloor hij Emmanuel Adebayor even uit het oog die vrij kon binnenkoppen. “Tja, dit is hartstikke pijnlijk”, aldus Denswil.

“We hebben ons ding proberen te doen, maar dat lukte niet. Eigenlijk hebben we niet veel laten zien, we konden de bal geen vijf keer rondspelen. Kijk, soms moet je gewoon lef tonen, alleen dan kun je dicht bij het doel van de tegenstander komen.” Denswil ging mee kopje-onder met de Brugse verdediging, die bij momenten aan haar lot werd overgelaten. “Wat we doen, doen we als team”, aldus de Nederlander. “We zullen alles wel analyseren, maar het is duidelijk dat onze doelstelling nu kwalificatie voor de Europa League moet zijn.”