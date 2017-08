Will Grigg opnieuw ‘on fire’ in voorbereiding

Een jaar geleden veroverde de onbekende Noord-Ier Will Grigg het EK in Frankrijk zonder één minuut te spelen. Grigg groeide uit tot een cultheld door het liedje ‘Will Grigg’s on fire’. Dit seizoen lijkt de spits klaar om ook op het veld te schitteren. Grigg scoorde 5 keer op 24 minuten tijd in de voorbereiding met Wigan.