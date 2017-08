Eén op de tien hardrijders is buitenlander

Vorig jaar zijn 281.320 bestuurders met een buitenlandse nummerplaat op onze wegen geflitst. Daarmee is één op de tien hard­rijders een buitenlander. “Er is nood aan meer anonieme politievoertuigen. Die kunnen buitenlandse overtreders meteen aan de kant zetten. Want te vaak betalen ze een opgestuurde boete gewoon niet”, zegt mobiliteitsorganisatie Touring.

In het lijstje ‘buitenlanders met een zware voet’ staan de Fransen bovenaan. Ze vlammen 35 procent van alle buitenlandse snelheidsboetes bij elkaar. Maar evengoed Nederlanders, Duitsers, Polen en Luxemburgers laten zich gelden op onze wegen.

“Niet toevallig allemaal landen waar de maximumsnelheid bij droog weer op 130 kilometer per uur of meer ligt. Voor hen is 130 rijden een gewoonte. Als ze dan even door België rijden, ver­geten ze dat de limiet hier op snelwegen 120 is”, zegt Benoit Godart, woordvoerder van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).

Het BIVV sluit ook niet uit dat buitenlandse bestuurders ons gedrag imiteren. “Alle Belgen samen verzamelen jaarlijks zo’n 3 miljoen snelheidsboetes. Dat is onaanvaardbaar veel. Buitenlanders kunnen redeneren: als iedereen hier zo hard rijdt, waarom wij dan ook niet?” zegt Godart.

Nogal wat buitenlandse bestuurders laten zich ook verrassen door het groeiende aantal trajectcontroles op onze snel- en gewestwegen.

Of ze echt oververtegenwoordigd zijn in de statistieken, is niet duidelijk. Er bestaan geen cijfers van het aandeel buitenlandse bestuurders op Belgische wegen.

Direct aan de kant

De vele snelheidsboetes door buitenlandse bestuurders brengen minstens 14 miljoen euro op. Voor de kleinste snelheidsovertreding betaalde je vorig jaar 50 euro. Sinds dit jaar is dat 53 euro. “Maar dan moeten de overtreders wel betalen, en dat gebeurt onvoldoende”, zegt Danny Smagghe van mobiliteitsorganisatie Touring. “Uit onderzoek blijkt dat wie eenmaal de landsgrens oversteekt, de verkeersregels wat losser hanteert. Je denkt dat die snelheidsboete toch niet tot bij jou in de bus geraakt. Daarom zijn in ons land dringend meer anonieme politievoertuigen nodig. Die kunnen buitenlandse hardrijders meteen aan de kant zetten. Alleen zo geef je een signaal dat hardrijden in België niet kan.”

Door een nieuwe maatregel van justitie – sinds 1 juli van kracht – krijgen overtreders uit onze buurlanden – en daarnaast ook Oostenrijk, Liechtenstein en Monaco – een proces-verbaal in hun eigen landstaal in de bus. Ze kunnen ook via de website www.verkeersboeten.be hun snelheidsovertreding betalen. De regering hoopt zo meer betalingen binnen te krijgen.