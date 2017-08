Fitnesscoach van moordenaar Mailys: “Hij zat bomvol verboden middelen”

“Alexander z’n lichaam is net als een stier. Dat krijg je niet door te trainen, maar wel door je bomvol verboden middelen te steken.” De fitnesscoach van Alexander Dean (24) vermoedt dat de viervoudige moordenaar doorsloeg na het gebruik van synthetische middelen. Toxicoloog Jan Tytgat acht dat goed mogelijk. “Langdurig gebruik van anabolica kan je zeer agressief maken en kan verklaren waarom je desastreuze dingen doet.”

“Alexander is het prototype van een kerel die enkel en alleen aan zichzelf denkt. Ik hoor hem zeggen dat hij spijt heeft. Maar vergeet dat. Die jongen heeft geen spijt. Hij is één brok ego en ijdelheid. Ik ben ervan overtuigd dat hij nu ook in de gevangenis in een spiegel zijn spieren aan het bewonderen is.”

Foto: IF

De fitnesscoach van Alexander Dean – die anoniem wenst te blijven – kan geen goed woord kwijt over de viervoudige moordenaar. Hij kent de ontspoorde bodybuilder erg goed. Bijna dagelijks was Dean in de fitnessclub te zien. Ook zijn ex-vriendin, de vermoorde Mailys Descamps (18), kwam voor de breuk geregeld met hem mee.

“Ik heb haar nog gezien, kort voordat ze vermoord werd”, vertelt de coach. “Ik vind het verschrikkelijk om vast te stellen dat gasten zoals Alexander zó ontspoord raken na het gebruik van verboden producten. Het was overduidelijk dat Alexander steroïden – en wellicht nog andere verboden middelen – nam. Je kon dat zien aan zijn lichaam. Met zijn brede nek en rug was hij net als een stier. Zoiets krijg je niet door twee keer per dag te komen trainen. Ik zag ook dat hij huiduitslag had en dat zijn gedrag veranderde. Typische bijwerkingen van zulke producten.”

De fitnesscoach beseft dat je niet zomaar vier moorden pleegt alleen omdat je aan de anabolica zit. Toch heeft het volgens hem zeker meegespeeld. “Gasten die deze producten nemen, zijn wandelende tijdbommen die in extreme gevallen kunnen exploderen. Ik heb het al meermaals gezien. Woede-uitbarstingen, depressies, geweld,... Die mannen hebben geen filter meer in hun gedachten. Ze kunnen gewoon niet meer helder nadenken.”

Agressie en depressie

Foto: IF

Jan Tytgat, toxicoloog en professor aan de KU Leuven bevestigt dat. Ook hij acht de kans bestaande dat de bodybuilder doorsloeg na het gebruik van synthetische middelen. “Anabolica zijn spierversterkende middelen die ook op het gedrag en bewustzijn een duidelijke invloed hebben”, zegt hij. “Het kan ervoor zorgen dat mensen zeer agressief en onrustig worden, wat verklaart dat ze ineens desastreuze dingen gaan doen die ze normaal niet zouden doen.” Wie langdurig anabolica neemt, riskeert ook depressief te worden.

De fitnesscoach van Alexander betreurt dat de Vlaamse Gemeenschap zo weinig controles voert in fitnesscentra. “Ikzelf heb het nog maar één keer meegemaakt dat er gecontroleerd werd, terwijl ik makkelijk een aantal mensen kan aanduiden die overduidelijk verboden producten nemen. Er moet dringend ingegrepen worden, maar ik heb het gevoel dat veel mensen liever de ogen sluiten.”