Bedrijfswagens worden duurder

Bedrijven zullen straks een pak meer moeten betalen voor de wagens die ze aan hun personeel geven. Niet alleen het fiscaal voordeel voor elektrische ­auto’s daalt, dat is straks ook het geval voor gewone benzine- en diesel­wagens. Of de werknemer met een bedrijfswagen (deels) zal opdraaien voor de maatregel, blijft nog de vraag.

Een vestzak-broekzakoperatie. Zo zou je de hervorming van de vennootschapsbelasting kunnen noemen die de regering vorige week doorvoerde. Het belastingtarief voor bedrijven daalt flink, maar om dat te kunnen betalen, schrapt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wel een reeks fiscale voordelen voor ondernemingen.

Nu blijkt dat een van die compensaties de ­fiscale aftrek van bedrijfswagens is. Het gaat niet om het deel dat de werknemers zelf op hun ­bedrijfs- of salariswagens betalen – het zogenaamde voordeel van alle aard – maar om het fiscale voordeel dat bedrijven krijgen als ze die auto’s voor hun personeel aanschaffen. ­Bedrijven mogen nu nog 75 procent fiscaal inbrengen, ongeacht de grootte of milieuvriendelijkheid van de wagen. Dat percentage wordt straks aangepast aan de CO 2 -uitstoot, maar zal zeker een pak lager liggen. Voor een wagen die bijvoorbeeld 110 gram CO 2 uitstoot, zal het al maar 65 procent meer zijn. Hoe vervuilender, hoe lager de aftrek.

“Faire deal”

Voor bedrijven worden bedrijfswagens dus duurder. Maar de sector ligt er niet erg wakker van. Volgens Frank Van Gool van ­Renta, de Belgische Federatie van leasing­wagens, kan het sommige bedrijven wel doen twijfelen om te investeren in diesel- of benzinewagens, maar is er geen paniek. “We gaan ervan uit dat deze maatregel een beperkte impact heeft. Bedrijven gaan dan wel meer betalen, maar profiteren ook van de algemene verlaging van de vennootschaps­belasting,” zegt hij. Bij auto­mobielfederatie Febiac een gelijkaardige reactie. “Het is voor de regering een besparing en we zullen het allemaal voelen, maar het is een faire deal omdat ook de belastingen dalen”, ­redeneert Joost ­Kaesemans.

Bij minister Van Overtveldt wijst men erop dat het lagere fiscale voordeel ook tot een groener wagenpark zal leiden. Vervuilende wagens duurder maken, zal werkgevers aanzetten om voor kleinere en groenere auto’s te kiezen.

Elektrische wagens

De regering verlaagt overigens ook het fiscaal voordeel voor elektrische wagens. Dat daalt van 120 naar 100 procent. Maar zolang ook het voordeel voor benzine- en dieselwagens daalt, blijft het voordeel bij elektrische een pak groter, stelt Bart Massin van Eazy, verkoper van elektrische leasewagens.

Hamvraag blijft of werknemers met een bedrijfswagen dit gaan voelen. Eerder besliste de regering ook al om de tankkaarten die bij de wagens horen duurder te maken, voor de werkgever toch. Maar nu ook de wagens zelf fiscaal minder voordelig worden, zou het volgens Danny Smagghe van Touring kunnen dat de factuur wordt doorgeschoven naar de werknemers. “Het ene bedrijf zal het niet doen, maar het lijkt zeker dat andere wel minder gul zullen zijn voor hun personeel”, benadrukt hij.