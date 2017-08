Het stopt niet met bommetjes op de transfermarkt: doorbraak toptransfer Mbappé en Neymar al medisch getest

Dat Neymar Barcelona gaat verlaten voor PSG weten we ondertussen. L’Equipe weet echter dat de Braziliaan reeds medisch gekeurd is terwijl Kylian Mbappé geen goed nieuws zou hebben voor Monaco.

Sky Sports News kwam woensdagavond met het nieuws dat Neymar ondertussen akkoord is met PSG over de financiële details van zijn contract in Parijs. De Braziliaan zou er een contract voor vijf seizoenen gaan ondertekenen ter waarde van zo’n 575.000 euro per week. Basisloon plus bonussen na aftrek van belastingen, wel te verstaan.

Dat komt neer op:

30 miljoen euro per jaar

2,3 miljoen euro per maand

82.142 euro per dag

3.422 euro per uur

57 euro per minuut

0,95 euro per seconde

Ondertussen meldt L’Equipe dat Neymar zijn medische testen voor PSG al ondergaan heeft. De Braziliaan zou dat volgens de Franse sportkrant in Porto gedaan hebben, in aanwezigheid van clubdokter Eric Rolland.

Mbappé wil weg

In Monaco stormt het dan weer. Ook volgens L’Equipe heeft Kylian Mbappé nu dan toch gevraagd om weg te mogen bij de club van Youri Tielemans. Vier club zouden vechten om de handtekening van de 18-jarige Franse sensatie: Manchester City, Real Madrid, Barcelona en, jawel, PSG.

Mbappé wordt al maanden gelinkt aan een grote transfer na een geweldig seizoen bij Monaco. De Monegasken waren echter lang niet van plan om hun diamant van de hand te doen en zouden al verschillende aanbiedingen van meer dan 100 miljoen euro geweigerd hebben. Nu lijkt er dus toch een transfer te komen. L’Equipe spreekt zich niet uit over een bedrag maar volgens de geruchten wil Monaco minstens 180 miljoen euro voor Mbappé.