“Geen idee waar hij geslapen heeft. We zullen het misschien nooit weten”

“Dit was het zwaarste moment uit mijn leven. Ik had me er al bij neergelegd dat het fataal zou zijn.” Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (foto) was bijzonder opgelucht toen zijn papa Georges gisteren teruggevonden werd, 23 uur na zijn verdwijning. De 71-jarige man zat verward naast zijn fiets in Sint-Martens-Latem, veertig kilometer van huis. “Ik heb ruchtbaarheid gegeven aan deze verdwijning omdat ik het belangrijk vind hierover te spreken.”