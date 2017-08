Broer van Crimi Clown in ‘Met Vier in Bed’

Goed kijken naar de uitbater van de bed and breakfast CreaMundo, vanavond in ­Met Vier in Bed: Nicolas is de broer van acteur Manou Kersting, bekend van series als Crimi Clowns en ­Matroesjka’s.

Met Vier in Bed, het best bekeken VTM-programma van de ­zomer, trekt vanavond naar de voet van de Pyreneeën, vlak bij de Spaanse grens. Aan het meer van Montbel ligt CreaMundo, een bed and breakfast met restaurant van Nicolas Kersting en zijn vrouw Mirella Gijsen. Nicolas is overduidelijk de broer van Manou Kersting, de Nederlandse acteur die slechteriken Lou De Man en Danny Bols speelde in de series Crimi Clowns en Matroesjka’s. Kersting, die zichzelf een halve Belg noemt, was ook te zien in films als Pippa en Bowling Balls.

Nicolas Kersting, de minder bekende broer van Manou, runde in Antwerpen zestien jaar lang restaurant Faites Simple. Tot hij in 2012 op vakantie ging in de Ariège, de streek die grenst aan Spanje en Andorra. De combinatie van het zicht op de Pyreneeën, de zonnebloemen, het meer van Montbel, de markt van Mirepoix, het rijke aanbod aan biologische voeding en “de zuiverste lucht van Europa” brachten Nicolas en Mirella op een idee. Ze kochten in 2013 een oude leerlooierij in het dorpje Léran die ze een jaar later begonnen te ver­bouwen. Nu telt CreaMundo vijf gastenkamers, een zwembad en een restaurant met lokale producten die veelal biologisch geteeld zijn.

INFO

Met Vier in Bed

VTM, 21.10 uur