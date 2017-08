Defour maakt indruk bij Burnley en denkt al lang niet meer aan een transfer

Steven Defour (29) is bezig aan een sterke voorbereiding bij Burnley. Hij plukt de vruchten van het zware fysieke werk onder coach Sean Dyche en behoort in alle oefenwedstrijden tot de uitblinkers. Hij oogt fitter dan ooit en liep in de laatste wedstrijd tegen Celta 13 kilometer. Van een transfer is voorlopig geen sprake meer.

Eind vorig seizoen keek Defour nog uit naar een uitweg en probeerde trainer Besnik Hasi hem naar Olympiakos te halen. Maar intussen mag Defour niet meer weg van Burnley. Dyche wil meer voetballend vermogen op het middenveld en houdt de middenvelder aan zijn contract. Defour tekende vorig jaar tot 2019 bij de Clarets.

Van zijn kant wil Defour ook bij Burnley blijven. Hij is blij dat hij opnieuw een basisplaats heeft en beseft dat nu nog vertrekken risico’s inhoudt. Zeker met oog op het WK in Rusland, waarvoor hij ambities mag koesteren. Bondscoach Roberto Martinez blijft hem in de gaten houden.