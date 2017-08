KVO-voorzitter Marc Coucke geeft zijn club nog 10 procent kans op kwalificatie tegen Marseille, maar de statistieken tonen aan dat zijn weireldploegsje wat meer ambitie mag hebben.

In het Europese voetbal eindigde een heenmatch 69 keer eerder op 4-2. In 22 van die duels slaagde de verliezende partij erin om in de terugmatch de kwalificatie af te dwingen. Puur rekenkundig heeft KV Oostende vanavond dus nog zo’n 32 procent kans.