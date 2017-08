CLUBNIEUWS. Anderlecht denkt aan twee Rode Duivels, goed nieuws voor Antwerp

In de zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger heeft Anderlecht een lijst met interessante profielen opgesteld en daar staan twee Rode Duivels op. Ondertussen kreeg Antwerp goed nieuws omtrent Owusu.

ANDERLECHT. Twee Rode Duivels in het vizier

In de zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger heeft Anderlecht een lijst met interessante profielen en soms sijpelt daar eens een naam van door. Zo is het nu al duidelijk dat Chancel Mbemba (Newcastle) bijna onmogelijk wordt. Wat Jelle Van Damme (LA Galaxy) betreft, kregen we te horen: “Ze kennen zijn situatie.”

Maar paars-wit tast nog opvallende pistes af. Zo werd het vizier al even ­gericht op twee Rode Duivels. Thomas Ver­maelen (31) moet weg bij Barcelona, waar hij nog tot 2019 een contract heeft, maar veel ploegen zijn afgeschrikt door zijn recente blessureverleden. Vermaelen heeft als linksvoetige wel het ideale profiel voor RSCA. Al blijft de vraag of Barça zijn enorme loon wil blijven betalen tijdens een verhuur en of hij geen voorkeur heeft voor Engeland (West Brom of Crystal Palace).

Daarnaast viel ook de naam van Laurent Ciman (31). Die is één van de sterkhouders bij Montreal in de Amerikaanse competitie, waar het seizoen volop bezig is en waar hij nog vastligt tot 2018. ­De rechtsvoetige Ciman verhuisde ook naar daar omdat de verzorging van zijn autistische dochtertje in Canada beter is.

Of één van deze Rode Duivels haalbaar is voor paars-wit, is dus nog koffiedik kijken. Ondertussen is er interesse uit Engeland, Lille en Fenerbahçe voor Kara Mbodj (27). De verdediger staat er op de lijstjes van mogelijke versterkingen.

ANTWERP. Owusu mag spelen, RAFC haalt nieuwe middenvelder

William Owusu is zondag toch speelgerechtigd voor Antwerp in de wedstrijd tegen AA Gent. De spits van de Great Old kreeg na de laatste wedstrijd van vorig seizoen tegen Roeselare een schorsing van twee wedstrijden voor zijn elleboogstoot aan Baptiste Schmisser. Terwijl er algemeen van werd uitgegaan dat het om twee speeldagen effectieve schorsing ging, blijkt nu uit nazicht dat het slechts om één speeldag effectief en één met uitstel gaat. Owusu mag dus gewoon meedoen. Goed nieuws voor Bölöni, die zondag zo plots een extra optie heeft in de spits. Of ze daar bij Antwerp zelf van op de hoogte waren, is niet duidelijk.

Antwerp versterkte zich gisteren wel met transfer nummer elf: Luka Stojanovic. De 23-jarige Servische middenvelder wordt voor een jaar gehuurd van het Cypriotische Apollon Limassol. Vorig seizoen speelde hij ook al in de Jupiler Pro League op huurbasis bij Moeskroen, waar hij vier goals scoorde en vijf assists gaf. Bij Antwerp wordt de voormalige jeugdinternational een concurrent voor jeugdproduct Geoffry Hairemans, eenzelfde type.

KV KORTRIJK. Tweede Oekraïener voor de Kerels

De Oekraïener Yevhen Makarenko (26) komt bij KV Kortrijk transfervrij over van Dynamo Kiev. Makarenko is een linksvoetige centrale verdediger en international. Hij tekende voor één seizoen met optie op nog een seizoen. Met Kiev won hij al twee titels en twee bekers. Hij trainde gisteren al mee. Eerder deze zomermercato trok KVK al Pylyp Budkivskyi van Shakhtar Donetsk aan. Kortrijk blijft op zoek naar versterking in alle linies.

Net als de Tunesiër Azouni is Makarenko zaterdag inzetbaar tegen Lokeren. Het blijft ondertussen wachten op Attal. Er is belangstelling voor Barbaric en Lallemand, in het dossier Rolland is er nog geen doorbraak. Kage en ook Rougeauxtrainden gisteren voluit, in principe komen beiden in aanmerking voor Lokeren.

Ruim 400 fans dienden hun favoriete goaltune in. Er blijven er nog drie over, vrijdag hakt men de knoop door.

LOKEREN. De Sutter niet op training

Aanvaller Tom De Sutter (hamstrings) trainde gisteren niet mee met de groep. Doelman Verhulst verliet net voor het einde de training met wat last. De spelers die dinsdag de oefenwedstrijd tegen Sint-Niklaas afwerkten, hielden het gisteren vroeger voor bekeken. Aanvoerder Killian Overmeire heeft gisteren voor het eerst opnieuw kunnen joggen.

WAASLAND-BEVEREN. Seck en Ndiaye opnieuw fit

Aanvoerder Ibrahima Seck en aanvaller Cherif Ndiaye trainden gisteren opnieuw mee met de groep. Na drie jaar afwezigheid maakt WB TVvandaag opnieuw zijn opwachting. Voor elke thuiswedstrijd van Waasland-Beveren verschijnt er donderdag en zaterdag een reportage op de ­sociale media van de Oost-Vlaamse club, net als op de regionale televisiezender TV Oost.

ZULTE WAREGEM. Familietribune met kinderanimatie

Zulte Waregem speelt zaterdag zijn eerste thuismatch van het seizoen tegen STVV. Essevee pakt uit met een ­familietribune in tribune 4. Er zijn extra eetmogelijkheden, een rookvrije omgeving en ongezien comfort voorzien tegen een zeer voordelig tarief. Bovendien is er ook kinderanimatie met springkastelen, krijtborden, grime en entertainment van de mascotte Rony De Pony. Een gezinsabonnement levert een voordeel van 60 euro op. Moeder of vader met een zoon of dochter jonger dan 16 jaar betaalt 260 euro voor een abonnement.