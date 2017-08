Belgische reizigers zes uur lang zonder airco of elektriciteit vastgehouden in vliegtuig op Canadese luchthaven: “Geen lucht, we stikken”

Meer dan 330 reizigers die een vliegtuig van Brussel naar Canada hadden genomen, hebben zes uur lang vastgezeten in een toestel van de Canadese luchtvaartmaatschappij Air Transat. Na een onvoorziene landing werden de inzittenden - onder wie meerdere Belgen - zonder water, elektriciteit of airconditioning achtergelaten.

Het vliegtuig had Montreal als bestemming, maar als gevolg van het noodweer werd er maandagavond (lokale tijd) een onvoorziene landing gemaakt in de hoofdstad Ottawa.

Daar kregen de 336 reizigers niet de mogelijkheid om uit te stappen. Na verloop van tijd werd bovendien de airconditioning en de elektriciteit in het vliegtuig uitgeschakeld. Volgens Montreal Gazette leidde de hitte in het vliegtuig ertoe dat meerdere reizigers ongemakkelijk werden. De krant Washington Post schrijft dat zeker één van de inzittenden de hulpdiensten belde. Die kregen uiteindelijk toegang tot het toestel en deelden water uit aan de passagiers. Eén persoon moest medische verzorging krijgen. “Dit is niet oké, of menselijk. Haal ons hieruit”, luidde het onder meer op Twitter. Of: “We zitten hier al vijf uur vast en krijgen geen lucht. We stikken.”

"Get us out": Passengers call 911 after being stuck on Canadian airplane for hours https://t.co/MuZHNHcZev pic.twitter.com/m8wph2FHdv — CNN (@CNN) 2 augustus 2017

@FlyYOW can you please give us an update, we've been stuck in our @airtransat plane for over 5 hours. This is not okay or humane. — Laura Mah (@lauralmah) 1 augustus 2017

Noodweer

De reis naar Montreal werd na het oponthoud van zes uur weer voortgezet. Ait Transat wijt de situatie aan de drukte op de luchthaven van Ottawa, waar door het noodweer enkele vliegtuigen een onvoorziene landing hadden gemaakt. Daardoor waren er volgens de luchtvaartmaatschappij geen trappen en bussen beschikbaar om de reizigers naar het luchthavengebouw te brengen. Bovendien kon daardoor ook geen water naar de passagiers worden gebracht, klinkt het.

De uitbater van de luchthaven spreekt dat evenwel tegen. Daar klinkt het dat de “oncommunicatieve” luchtvaartmaatschappij en bemanning niet reageerde op aanbiedingen van de luchthaven.

Heat unberable. Medical staff on board @airtransat when do you deplane us? 5 hours #passengerrights #airtransat pic.twitter.com/imw6WvaHJ6 — Brice de Schietere (@BriceBxl) 1 augustus 2017