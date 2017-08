Plots kost een pakje sigaretten 50 cent minder (!) in Vlaanderen

Marlboro heeft een nieuw pakje van twintig sigaretten op de markt gebracht in Vlaanderen, zo meldt Newsmonkey. Opmerkelijk: het pakje kost maar 6 euro, ofwel 50 cent minder dan de gewone pakjes met evenveel sigaretten erin.

Veel verschil met een gewoon pakje is er eigenlijk niet: in beide pakjes zitten twintig sigaretten en ook de verpakking ziet er niet zo heel anders uit. Alleen de prijs is anders: 6 in plaats van 6,5 euro. Naar de reden van die prijsdaling blijft het gissen. “We communiceren niet over onze prijzen”, zegt Marlboro-producent Philip Morris.

“Ongezien de voorbije dertig jaar”

“Een prijsverlaging voor sigaretten is sowieso al bijzonder”, zegt Luk Joossens, expert tabakspreventie van de Stichting tegen Kanker. “Zo’n grote daling is ongezien de voorbije dertig jaar. Normaal gaan de prijzen omhoog, met 20 of 30 cent, maar een daling - en dan nog één van acht procent - is heel uitzonderlijk.”

Joossens eist dan ook dat de regering “onmiddellijk” reageert. “Als Johan Van Overtveldt (de N-VA-minister van Financiën, nvdr.) de accijnzen nu niet verhoogt, voert hij mee promotie voor en is hij medeplichtig aan longkanker.”

Of Van Overtveldt op die eis zal ingaan, is maar zeer de vraag. De minister pleitte eerder dit jaar voor een verlaging van de accijnzen op tabak. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) kwam daar echter tegen in opstand. “De strijd tegen tabaksverslaving is een van de doelen uit de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties”, aldus De Block in januari. “België schaarde zich achter die doelstellingen. De accijnzen op tabak verlagen om zo de verkoop aan te zwengelen met het oog op hogere inkomsten voor de staat, is in strijd met dat engagement.”