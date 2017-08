Dit gezin had net verse beton in de kelder gestort, maar dat was buiten hun tweejarig dochtertje gerekend

De kelderrenovatie van een gezin uit de Amerikaanse staat Tennessee is niet geheel volgens plan verlopen. Een aannemer had vrijdag een verse laag beton gestort op de keldervloer, toen het tweejarige dochtertje besloot er een kijkje te nemen.

Toen de grootmoeder van de kleine Izzadora Millaway even niet keek, sloop het meisje naar de kelder, die diende als speelruimte voor de drie kinderen van het gezin. Nauwelijks een half uur eerder had aannemer Jonathan Porter met zijn werkmannen de vloer vol verse beton gegooid.

“We waren ons gereedschap terug in onze wagen aan het laden en ik dacht: ‘Laat ik even naar de kelder gaan om te kijken of alles goed aan het uitdrogen is’”, legt Jonathan uit aan ABC News. “Toen zag ik het meisje daar staan. Ze stond helemaal stil en toen ik rondkeek zei ik ‘Oh my God’.”

De werkman riep meteen de ouders van de tweejarige Izzadora erbij. “Ik was wel in shock en dacht dat Jonathan een hartaanval zou krijgen”, legt mama Sara uit. “Maar hij vond het blijkbaar nog best grappig. Ik heb Izzadora uit het beton getild en we hebben erom gelachen. ”

De aannemers wachtten tot het beton helemaal was uitgehard om de gaten opnieuw te vullen. Al lieten ze wel vier voetafdrukken in het beton staan, in een hoekje van de kelder: die van Izzadora en haar oudere broer Colten. Een eeuwige herinnering aan het hilarische voorval.