Saudi-Arabië gaat vrouwen in bikini toelaten om toeristen te lokken

Saoedi-Arabië heef plannen om een beachresort te bouwen waar speciale wetten gelden die in de rest van het land niét worden toegepast. Daarmee zouden meer buitenlandse toeristen naar het land moeten gelokt worden.

Als deel van de inspanningen om de Saoedische economie te moderniseren en minder afhankelijk te maken van olie-inkomsten, heeft kroonprins Mohammed bin Salman de plannen onthuld voor een luxeresort vlakbij de Rode Zee.

Hiermee hoopt bij meer buitenlandse toeristen te lokken nar het land. Die laten Saoedi-Arabië vaak links liggen omdat vrouwen op de stranden van Saoedi-Arabië zich moeten bedekken. Een bikini dragen kan en mag er niet volgens de wet.

Wel bikini’s, geen visum

In het nieuwe resort zouden er andere wetten gelden die in “lijn liggen met de internationale standaarden”. Zo zouden vrouwen er tóch bikini’s mogen dragen (zonder dat ze bestraft zouden worden). Of er, zoals in de meeste luxeresorts in de rest van de wereld, ook alcohol zal geserveerd worden, is niet duidelijk. Toeristen zouden rechtstreeks tot in het luxe-resort kunnen vliegen, zodat ze bijvoorbeeld ook geen visum nodig hebben om het land binnen te komen.

Miljoen bezoekers

De bouw van het resort begint in 2019. Saoedi-Arabië hoopt om tegen 2035 jaarlijks een miljoen bezoekers te kunnen ontvangen. Het luxe-resort zou meer dan 30.000 vierkante kilometer zijn; dat is iets groter dan ons land.

De kroonprins verzekert dat het project “een extreem veilige omgeving zal zijn dat de bescherming van al z’n bezoekers zal verzekeren.” Daarmee wordt verwezen naar een aantal (recente) aanslagen op toeristische stranden of in beachresorts in onder andere Tunesië en Egypte.

Repressieve wetten

De Saoedische wet is een van de meest repressieve ter wereld naar vrouwen toe. Vrouwen mogen er niet zonder toelating reizen, mogen niet met auto’s rijden en moeten hun haar en huid telkens bedekken wanneer ze niet thuis zijn. Vorige maand nog werd een jonge vrouw opgepakt omdat ze in een verlaten dorp een minirok droeg.