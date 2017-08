Zoon deelt vreselijke beelden van ongeval waarbij zijn vader omkwam: “Rij niet als je moe bent”

De Britse Ash Wakefield verloor exact twee jaar geleden zijn vader in een auto-ongeluk toen een bestuurder die in slaap gevallen was, op hem was ingereden. Vandaag deelt Ash de bewuste dashcambeelden waarbij zijn vader omkwam, om mensen attent te maken dat het gevaarlijk is om te rijden als je moe bent.

De 71-jarige David Wakefield was nietsvermoedend aan het rijden in het Engelse Oxcfordshire toen een auto in tegenliggende richting frontaal op hem inreed. David was op slag dood. De andere bestuurder die in slaap was gevallen achter het stuur kwam er met de schrik en een gevangenisstraf van af.

Onbegrip

“Dat mijn vader dood is, is niet enkel de schuld van Christopher Trusler, de man die op hem inreed”, zegt Ash. “Het is ook de schuld van zijn werkgever, die Trusler maar liefst twee shifts na elkaar liet doen en hem daarna naar huis liet rijden. Achteraf bleek dat hij al maar liefst 14 uur wakker was.”

Trusler kreeg een rijverbod van vier jaar en een gevangenisstraf van twee jaar. Hij werd schuldig bevonden aan ‘gevaarlijk rijden met de dood tot gevolg’. Uiteindelijk werd die gevangenisstraf ingetrokken nadat hij 364 dagen gemeenschapsdienst had uitgevoerd.

“Ik weet dat het mijn vader niet kan terugbrengen, maar ik wil andere mensen waarschuwen. Rijden als je vermoeid bent, is heel erg gevaarlijk”, zegt Ash nog. “Rijden is geen recht, het is een privilege. Denk na vooraleer je in de wagen stapt, je zou wel eens mensenlevens kunnen sparen.”