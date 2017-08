Brussel -

Benzinerijders moeten vanaf morgen (vrijdag) meer betalen aan de pomp, blijkt uit een mededeling van de federale overheidsdienst Economie. De maximumprijs voor benzine 95 E10 stijgt met 1,8 cent per liter tot 1,4 euro per liter. De maximumprijs voor benzine 98 bedraagt dan 1,4540 euro per liter, een stijging met 1,7 cent per liter.