Samenwerken tussen afdelingen?: heb jij ook pizza-projecten?

"If you can’t feed a team with two pizzas, it’s too large." Het is de uitspraak van de bekende Amazon-baas Jeff Bezos, die uitzendselectiebedrijf Accent inspiratie gaf voor de benaming van de samenwerking tussen diverse afdelingen: pizza-projecten. “De onderlinge communicatie is fel verbeterd.”

“Een typisch pizza-team bestaat uit vier à vijf deelnemers. Wij hebben dus grote eters”, zegt een lachende Lien Byttebier, HR-manager bij Accent. Het gaat om medewerkers die cross-departementaal denken, in functie van het bedrijf. “Wij hadden vroeger ook wel projecten met twintig à dertig mensen. Maar die hadden in de praktijk een aantal trekkers en anderen die wel meededen, maar niet genoeg inbreng konden hebben. Vaak waren de teams gewoon te groot”, vertelt Byttebier.

Eén verantwoordelijke en een duidelijke scope

En dus gooide Accent het over een andere boeg. Er kwamen kleinere en gerichte teams van een vijftal leden van diverse diensten, met één verantwoordelijke en een duidelijke scope. Telkens draaien ze rond één thema dat impact heeft op diverse afdelingen. Byttebier geeft een voorbeeld. “Bij onze kredietcontrole stelden we af en toe klachten van klanten vast. Maar die kunnen diverse oorsprong hebben”, stelt ze. “Het kan zijn dat sales onduidelijke afspraken heeft gemaakt, dat de consulent meer overuren heeft doorgegeven dan voorzien, dat er door de sociale wetgeving nog premies aan de factuur zijn toegevoegd of dat de boekhoudafdeling een foutief of oud btw-nummer heeft gebruikt.”

