“Mijn autootje werkt niet!” En dan ontdekt deze mama welke ‘batterijen’ haar zoontje gebruikt

Een mama uit het Australische Sydney schrok zich een hoedje toen ze in het batterijcompartiment van de speelgoedwagen van haar zoontje keek. De jongen had geen batterijen, maar iets helemaal anders uit haar handtas gevist.

“Mijn zoon heeft juist de ‘batterijen’ in mijn make-uptasje gevonden”, schrijft mama Heather Leroux (27) op Facebook. Bij de post plaatste ze een hilarische foto waarop te zien is dat de driejarige Leo geen AA-batterijen, maar tampons in het batterijcompartiment van zijn speelgoedwagentje heeft gestoken.

(lees verder onder de foto, wanneer je uitgelachen bent)

Foto: Facebook

“Zijn McQueen-autootje heeft geen onderkant meer, dus ik steek er ook geen batterijen in. Anders zou hij ze eruit kunnen nemen en ermee spelen. Dus maak ik hem al een paar weken wijs dat de batterijen verloren zijn geraakt en dat we er nieuwe moeten gaan kopen.”

“Maar toen ik in de keuken stond, ging hij door mijn gymzak, haalde hij mijn make-uptasje leeg en speelde hij met mijn foundation. En plots riep hij dat hij de batterijen gevonden had.”

“Ik heb hem dan uitgelegd dat dat geen batterijen zijn,” lacht Heather, “maar dat die van mama zijn. Ik heb hem verteld dat het slim gevonden was, maar dat ze zijn autootje niet aan het rijden zouden krijgen.”