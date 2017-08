GERUCHTEN. De peperdure dominosteentjes na Neymar, verrassende wendingen bij Chelsea

In Frankrijk beginnen ze er dit weekend aan. In andere Europese topcompetities is het nog minstens een week wachten op de start van het voetbalseizoen en dus draait de geruchtenmolen nog steeds op volle toeren.

Nu de transfer van Neymar van Barcelona naar PSG zo goed als rond is, gaan er mogelijk heel wat dominoblokjes vallen de komende weken. Zo moeten de Blaugrana natuurlijk dringend op zoek naar een vervanger voor de Braziliaan. Er werden deze zomer al verschillende namen genoemd. Dit zegt de sportpers over hen deze week:

- Paulo Dybala: mag niet weg bij Juventus “tenzij hij zelf vraagt om te vertrekken”

Kostprijs: minstens 120 miljoen euro

- Kylian Mbappé: wil nu toch weg bij Monaco, concurrentie van vooral Real en Man City

Kostprijs: 180 miljoen euro

- Ousmane Dembélé: niet meteen van plan te vertrekken bij Borussia Dortmund

Kostprijs: 100 miljoen euro

- Antoine Griezmann: mag niet weg bij Atlético en weigerde eerder Man United

Kostprijs: 200 miljoen euro

- Angel Di Maria: staat open voor een transfer van PSG naar Barcelona na komst Neymar

Kostprijs: 60 miljoen euro

- Philippe Coutinho: wil Liverpool verlaten voor Barça maar mag hij?

Kostprijs: minstens 100 miljoen euro

Die laatste lijkt in alle heisa het dichtst te staan bij een overgang naar La Liga. De Braziliaan zou al een tijdje een persoonlijk akkoord hebben met Barcelona, dat in hem de perfecte vervanger ziet voor Neymar. Net als clublegende Ronaldinho. “Coutinho bevindt zich ondertussen op een niveau dat goed genoeg is om het gat dat Neymar achterlaat op te vullen. Het zal Barça wel wat kosten maar ik denk dat hij voor de club zou kunnen spelen”, aldus het dribbelwonder.

Liverpool-coach Jürgen Klopp herhaalde echter dat Coutinho deze zomer niet verkocht zal worden en dus doet Barcelona extra zijn best voor de spelmaker. Arda Turan, Denis Suarez of Rafinha Alcantara zouden samen met mogelijk 120 miljoen euro richting Engeland gestuurd worden aldus The Daily Express. De Blaugrana hopen dat de Reds uiteindelijk overstag zullen gaan, net als met de transfers van Javier Mascherano en Luis Suarez.

Julian Draxler. Foto: Photo News

Vertrekkers bij PSG?

De komst van Neymar heeft natuurlijk ook gevolgen voor een aantal spelers bij PSG. Zo zou Julian Draxler na slechts één seizoen mogelijk op weg zijn naar de exit bij de Franse topclub. De Duitser staat in de belangstelling van Inter, dat hem graag in huis wil halen door middenvelder Joao Mario richting Parijs te sturen aldus Corriere dello Sport. De Nerazzurri hebben ondertussen de hoop op een transfer voor Bayern-speler Arturo Vidal niet opgegeven. Volgens de Gazzetta dello Sport zal Inter 50 miljoen euro bieden voor de Chileen en een jaarsalaris van 7,5 miljoen euro.

De toekomst van Marco Verratti lijkt toch nog bij PSG te liggen maar Barcelona is al langer grote fan van de Italiaan. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Franse club de middenvelder deze zomer laat vertrekken maar hij staat wel nog steeds op het verlanglijstje van de Blaugrana. Net als op dat van Juventus, overigens. De Oude Dame ziet dan weer ook wat in Barça-speler Andre Gomes en in ex-Genkenaar Sergej Milinkovic-Savic. Die laatste moet echter minstens 40 miljoen euro kosten aldus Tuttosport.

Goed nieuws voor Liverpool

Coutinho mag dan mogelijk vertrekken bij Liverpool, de Reds mogen binnenkort mogelijk een serieuze versterking verwachten. Als we The Daily Mirror mogen geloven probeert Virgil Van Dijk nu echt een transfer richting Liverpool te forceren. De Nederlander traint al een tijdje apart bij Southampton omdat hij weg wil. De Saints vragen echter 50 tot 60 miljoen euro voor de verdediger. Afwachten of de houding van Van Dijk uiteindelijk toch zijn vruchten afwerpt.

Liverpool kreeg ondertussen vrij goed nieuws uit Duitsland. Naby Keita zal naar alle waarschijnlijkheid zijn contract niet verlengen bij RB Leipzig. De Reds boden tot 75 miljoen euro voor de middenvelder maar de Duitse nummer twee weigerde Keita deze zomer van de hand te doen. Volgend jaar wordt echter een uitkoopclausule van 50 miljoen euro actief aldus Bild, wat als muziek in de oren klinkt voor Liverpool.

Nog een naam die circuleert op Anfield is die van Emre Mor. De 20-jarige Turk had het vorig seizoen moeilijk bij de Borussen maar Klopp is overtuigd van zijn talent aldus The Sun. Liverpool moet volgens verschillende Italiaanse bronnen echter afrekenen met concurrentie van AS Roma, Fiorentina en Everton. Roma zag ondertussen een bod van 30 miljoen euro voor Lucas Vazquez geweigerd worden door Real Madrid.

Foto: Photo News

Costa naar... Milan?

Hij paste al niet in de plannen van coach Antonio Conte maar na de komst van Alvaro Morata is het verhaal van Diego Costa bij Chelsea definitief voorbij. De Spanjaard leek lang op weg naar ex-club Atlético, ondanks het transferverbod van de Madrileense club. Nu komt echter Milan op de proppen voor Costa. Volgens Sportmediaset “duwt manager Jorge Mendes Costa richting Milaan”. De spits zou 60 miljoen euro moeten kosten maar Milan denkt vooral eerst aan een uitleenbeurt.

Ondertussen heeft Conte een verrassende nieuwe naam toegevoegd aan zijn verlanglijstje. De Italiaan zou graag Antonio Candreva wegplukken bij Inter. De 30-jarige winger speelde een belangrijke rol bij de Azzurri onder Conte en zou “perfect passen” in de 3-4-3 van de Blues aldus Premium Sport. Chelsea zou bereid zijn 25 miljoen euro te betalen voor Candreva.