Bebloede, verwilderde man doolt rond in straten van Luik, politie raakt hem in het been

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - De hulpdiensten hebben donderdag in Jupille-sur-Meuse (Luik) een bebloede man aangetroffen, in een verwilderde toestand, die door de straten dwaalde. De politie moest wapens gebruiken om hem te overmeesteren, zegt een goede bron.

Na een oproep bij de dienst 100 kwam een ziekenwagen ter plaatse. Maar de man liet de ambulanciers niet naderen. Hij was bebloed en had een mes bij. Hij leek in trance. De politie kwam daarop in groten getale ter plaatse.

Ook de politie mocht niet naderbij komen en de man gaf geen gehoor aan hun bevelen. Uiteindelijk moest de politie vuurwapens gebruiken om hem te overmeesteren. De man werd geraakt in zijn been, viel op grond en moest naar het ziekenhuis gebracht worden.

Het parket werd ingelicht. Onduidelijk is nog waarom de man in een dergelijke toestand op straat dwaalde.