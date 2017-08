Wordt dit het rugnummer van Neymar bij PSG? “Ik zie het als een welkomstgeschenk voor hem”

Nog even en Neymar zal voorgesteld worden als de nieuwe sterspeler van PSG, wat hem meteen de duurste voetballer ooit zal maken. Wanneer de Braziliaan zijn debuut gaat maken, is nog de vraag. Net als met welk rugnummer hij zal spelen.

Neymar heeft op clubniveau altijd met rugnummer 11 gespeeld. Zowel bij Santos als bij Barcelona. Toch is hij al sinds 2012 de trotste eigenaar van de magische nummer 10 bij de Braziliaanse nationale ploeg. Een nummer dat bij Barcelona uiteraard onmogelijk was om te pakken wegens in het bezit van clublegende Lionel Messi.

Bij PSG is dat nummer eigenlijk ook al bezet, namelijk door Javier Pastore. Net als nummer 11 overigens, door Angel Di Maria. Nummer 9 zit bij Edinson Cavani, nummer 7 bij Lucas Moura. Alle ‘sexy’ rugnummers lijken dus al een eigenaar te hebben.

Gelukkig kan Neymar rekenen op de vrijgevige Pastore. De Argentijn nam de nummer 10 pas vorige zomer over, maar is bereid om het opnieuw af te staan door de komst van zijn nieuwe ploegmaat. “Ik zie het als een welkomstgeschenk voor Neymar. Ik wil dat hij zich comfortabel en gelukkig voelt vanaf de eerste dag”, zei de 28-jarige spelmaker aan Cadena Ser.

Tenzij Di Maria de Parijse stal verlaat, lijkt het er dus op dat we Neymar eindelijk ook met de tien aan het werk gaan zien op clubniveau.