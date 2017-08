Brood van 45 euro en huizen van 3 miljoen: dit zou gebeuren als onze producten dezelfde prijsstijging volgden als voetballers

Voor voetballers zijn altijd al astronomische prijzen betaald, maar hoe waanzinnig is de 222 miljoen die de Franse topclub PSG wil neertellen voor de Braziliaanse stervoetballer Neymar nu precies? Wij vergeleken de prijs van een brood sinds de jaren ‘70 telkens met de op dat moment duurste voetballer ter wereld, en kwamen tot een opvallende vaststelling: als een brood dezelfde prijsevolutie zou volgen als een voetballer, kostte een lang grijs gesneden nu 45 euro.

Het is héél veel geld, de 222 miljoen euro die PSG voor Neymar neertelt. Zoveel is zeker. Maar hoe veel is veel? In 1973 keek de wereld al verbaasd op toen Barcelona 1,7 miljoen euro wilde dokken voor Johan Cruijff. Een kleine tien jaar later was de astronomische som van 4 miljoen voor Diego Maradona hét gespreksonderwerp, en in 1990 was er de 10 miljoen die Juventus betaalde voor Roberto Baggio.

Dat de prijs voor de duurste voetballer aller tijden steeds hoger komt te liggen, is ergens normaal. Tenslotte zijn al onze producten aan prijsinflatie onderhevig. Vaak wordt de prijs van een brood, dat tot 2004 vastgelegd werd door de overheid, gebruikt om aan te geven hoe het staat met de inflatie in België. Dus vergeleken wij de prijsstijgingen tussen die van het brood en die van de duurste voetballer ter wereld.

Wat blijkt: sinds de jaren ‘70 is de prijs van een brood haast verzesvoudigd, van 35 eurocent naar 2 euro. De prijs van de duurste voetballer ter wereld is sinds de transfer van Cruijff in 1973 echter meer dan 130 keer duurder geworden, van 1,7 naar 222 miljoen euro.

Als de prijzen van een brood dezelfde inflatie zouden kennen als de duurste voetballer ter wereld, zou een lang grijs gesneden nu dus 130 keer 35 eurocent kosten, oftewel 45,50 euro. Mochten de voetballers dezelfde inflatie volgen als de prijs van een brood, zou de duurste voetballer aller tijden vandaag ‘slechts’ 9,71 miljoen euro kosten.

Een huis kostte in 1973 algauw een miljoen Belgische frank, of 25.000 euro. Mocht de vastgoedmarkt dezelfde prijsevolutie volgen als die van de voetballers, betaalden we nu 3,25 miljoen euro voor een huis.