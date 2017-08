Nathan de Medina ruilt Anderlecht voor Moeskroen

Nathan de Medina zet zijn voetbalcarrière verder bij Moeskroen. De 19-jarige Belgisch-Kaapverdische verdediger verlaat landskampioen RSC Anderlecht, de club waar hij zijn opleiding genoot.

“RSC Anderlecht en Royal Excel Moeskroen bereikten vandaag een overeenkomst omtrent de transfer van Nathan de Medina naar de Henegouwse eersteklasser”, meldt paarswit donderdag op zijn website.

Vorig seizoen speelde De Medina op huurbasis voor Oud-Heverlee Leuven in 1B.

In het seizoen 2015-2016 mocht de rechterverdediger van toenmalig Anderlechtcoach Besnik Hasi de laatste twee duels in play-off 1 spelen (tegen Genk en Zulte Waregem). Het waren zijn enige twee optredens in de hoofdmacht van de recordkampioen.