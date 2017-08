Brusselse buschauffeur met taser aangevallen door andere chauffeurs

Brussel - Aan het Brusselse Zuidstation is woensdagochtend een buschauffeur van een privéfirma met een taser aangevallen door enkele andere chauffeurs. Het Brusselse parket bevestigt de informatie van La Capitale. Vier personen werden opgepakt en na verhoor weer vrijgelaten. Het onderzoek naar de feiten loopt nog.

De lokale politie werd woensdag opgeroepen voor een vechtpartij in Sint-Gillis. Daar hadden drie chauffeurs van privéfirma’s die tussen het station en de luchthaven van Charleroi rijden het met elkaar aan de stok gekregen. Een vierde persoon met een taserwapen mengde zich in de ruzie en raakte een van de chauffeurs aan het oog. Het slachtoffer is drie dagen werkonbekwaam.

Volgens de woordvoerster van de politiezone had een klant privévervoer geregeld voor zijn transfer van het station naar de luchthaven. Wellicht zorgde dat voor de ruzie met de vaste chauffeurs.